10 августа, 09:35

Епанчинцев: «Красоткин ездил в Германию. Точечно делали процедуры на проблемные места»

Екатерина Василевич
Корреспондент

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал о состоянии вратаря Антона Красоткина.

— Как оцените физическое состояние Фэрренса?

— Пока тяжело сказать, его третий лед всего. Стараемся его подвести к нужной форме. Был долгий перелет, адаптация, ей уделяем внимание. Готовим его планомерно.

— Планируются ли подписания?

— Мы начнем сезон теми игроками, которые сейчас в обойме.

— Кто в предстоящем сезоне будет отвечать за защитников?

— За защитников будет отвечать Альберт Лещев, который хорошо работал в питерском СКА.

— Антон Красоткин решил свои проблемы со здоровьем?

— Будем надеяться. Было время в отпуске, он ездил в Германию. Точечно делали процедуры на те проблемные места, которые у него были. Сейчас полностью готов, — сказал Епанчинцев.

Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 26 20 6 42
2 Ак Барс 26 17 9 36
3 Авангард 25 15 10 33
4 Нефтехимик 27 15 12 31
5 Автомобилист 27 14 13 31
6 Трактор 27 13 14 31
7 Амур 25 10 15 24
8 Салават Юлаев 25 10 15 22
9 Барыс 26 8 18 21
10 Адмирал 23 8 15 20
11 Сибирь 25 7 18 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 18 8 38
2 Торпедо НН 28 18 10 38
3 Динамо Мн 25 16 9 35
4 Северсталь 26 17 9 34
5 Динамо М 25 15 10 31
6 Спартак 26 13 13 29
7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
8 ЦСКА 26 12 14 26
9 СКА 25 11 14 26
10 Лада 26 8 18 19
11 Сочи 23 5 18 14
Результаты / календарь
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
15.11 13:30 Сибирь – Динамо М - : -
15.11 17:00 Сочи – Шанхай Дрэгонс - : -
15.11 17:00 Локомотив – Барыс - : -
Все результаты / календарь

