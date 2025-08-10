Епанчинцев: «Красоткин ездил в Германию. Точечно делали процедуры на проблемные места»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал о состоянии вратаря Антона Красоткина.

— Как оцените физическое состояние Фэрренса?

— Пока тяжело сказать, его третий лед всего. Стараемся его подвести к нужной форме. Был долгий перелет, адаптация, ей уделяем внимание. Готовим его планомерно.

— Планируются ли подписания?

— Мы начнем сезон теми игроками, которые сейчас в обойме.

— Кто в предстоящем сезоне будет отвечать за защитников?

— За защитников будет отвечать Альберт Лещев, который хорошо работал в питерском СКА.

— Антон Красоткин решил свои проблемы со здоровьем?

— Будем надеяться. Было время в отпуске, он ездил в Германию. Точечно делали процедуры на те проблемные места, которые у него были. Сейчас полностью готов, — сказал Епанчинцев.