Вадим Епанчинцев: "Отказались от Глазачева по спортивному принципу"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после поражении от ЦСКА (0:3) на Кубке мэра Москвы не стал называть фамилии игроков, которые повысили свои шансы в борьбе за основной состав. Также специалист рассказал, как клуб расстался с Константином Глазачевым.

– Есть ребята, которые повысили свои шансы в борьбе за основной состав из тех, кто пока не проходит в основу?

– Есть. Фамилии не готов назвать, – сказал Епанчинцев. – Смотрим, но у нас мало времени. На предсезонке они с нами были, сейчас смотрим в матче с хорошей командой. Пара человек могут играть.

– На каких ролях будет в команде Комаров и чем вам понравился Кузнецов, которого решили оставить в команде?

– Ждем от хорошей игры от обоих. Знаем их потенциал. Надеемся, что они прибавят.

– Почему отказались от Глазачева?

– По спортивному принципу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)