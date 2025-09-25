Епанчинцев — о победе над «Салаватом»: «Через такие игры становимся лучше и растем как команда»

Главный тренер «Сибирь» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Дорогого стоит, что нашли силы переломить в 3-м периоде этот матч. Очень важные два очка. Наверное, через такие игры становимся лучше и растем как команда. Сегодня сыграли и за травмированных ребят, и за себя. Готовимся дальше. Качество хоккея связано с психологией. Есть игроки, которые делают много брака, да. Сильно хотят, где-то в голове это сидит. Но два очка сегодня взяли», — приводит пресс-служба лиги слова Епанчинцева.

«Сибирь» набрала 8 очков в 7 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 4 очками в 7 играх идет последним.