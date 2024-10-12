Епанчинцев: «Нефтехимик» более мотивирован в движении был, лучше «Сибири» выглядел»
Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
«Сложный матч, соперник более мотивирован в движении был, лучше выглядел. Нам не хватало той свежести, перестраховывались где-то. Повели в счете и хотели дотерпеть, что всегда чревато. Нашли шанец, момент и забили этот решающий гол. Благодарен ребятам, что ложились сегодня, вратарь здорово сыграл, хорошо сыграли в неравных составах. В частности, в меньшинстве дважды не дали сопернику создать опасных моментов, это дорогого стоит и один из важных моментов. Нельзя предоставлять шанс в таких играх, но благодарен, что стояли друг за друга, нашли моменты и победили», – цитирует пресс-служба клуба Епанчинцева.
«Сибирь» набрала 19 очков и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Нефтехимик» с 17 очками – на 4-й строчке.
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