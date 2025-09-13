Епанчинцев: «Гол раскрепостил команду в матче с «Адмиралом»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Тяжелый матч, есть над чем еще работать. Не сработало большинство, хотя «Адмирал» позволял, удалялся. Были хорошие моменты, которые нужно реализовывать. Где-то упростили ситуацию, закрыли глаза, бросили, получился хороший трудовой гол, который был необходим нашей команде. Он раскрепостил ребят, была хорошая скамейка. Спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали команду весь матч», — приводит пресс-служба клуба слова Епанчинцева.

«Сибирь» набрала 2 очка в 2 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Адмирал» с 3 очками в 3 играх идет седьмым в Восточной конференции.