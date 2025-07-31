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Вадим Аверкин вернулся на пост спортивного директора «Адмирала»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин вернулся в клуб, сообщает пресс-служба владивостокцев.

47-летний специалист сменил Павла Житкова, который покинул клуб по семейным обстоятельствам.

Аверкин уже был спортивным директором «Адмирала» — с 2022 по 2023 год. В сезоне-2024/25 он занимал пост генерального менеджера «Торпедо».

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