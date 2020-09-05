В «Йокерите» опровергли информацию об угрозах игрокам перед игрой с минским «Динамо»

Пресс-служба «Йокерита» опровергла новость о том, что игрокам угрожали перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Эта игра не состоялась, так как финский клуб не прибыл на матч.

— Это неправда, — цитирует пресс-службу клуба 78.ru.

Как пояснили в «Йокерите», клуб пытался отложить игру на более поздний срок из-за сложной политической ситуации в Белоруссии. Однако «Динамо» отказалось от переноса, после чего в четверг было принято решение не ехать в Минск из соображений безопасности.

В результате «Йокерит» получил поражение за неявку на матч. В настоящий момент все мысли команды сосредоточены на следующей игре, которая пройдет в субботу в Риге, добавили в клубной пресс-службе. Команде предстоит сыграть с минским «Динамо».

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков ранее заявил, что игрокам «Йокерита» угрожали.