В «Йокерите» опровергли информацию об угрозах игрокам перед игрой с минским «Динамо»
Пресс-служба «Йокерита» опровергла новость о том, что игрокам угрожали перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Эта игра не состоялась, так как финский клуб не прибыл на матч.
— Это неправда, — цитирует пресс-службу клуба 78.ru.
Как пояснили в «Йокерите», клуб пытался отложить игру на более поздний срок из-за сложной политической ситуации в Белоруссии. Однако «Динамо» отказалось от переноса, после чего в четверг было принято решение не ехать в Минск из соображений безопасности.
В результате «Йокерит» получил поражение за неявку на матч. В настоящий момент все мысли команды сосредоточены на следующей игре, которая пройдет в субботу в Риге, добавили в клубной пресс-службе. Команде предстоит сыграть с минским «Динамо».
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков ранее заявил, что игрокам «Йокерита» угрожали.
Дополнительная информация:
https://78.ru/news/2020-09-04/v_iokerite_oprovergli_informaciyu_ob_ugrozah_igrokam_izza_matcha_s_minskim_dinamo