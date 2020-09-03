В «Йокерите» объяснили решение отказаться от поездки на матч в Минске

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе «Йокерита», финский клуб настаивал на переносе игры на более позднюю дату из-за происходящего в Белоруссии. Минское «Динамо» отказалось менять расписание. В четверг было принято решение не ехать в Минск из-за проблем с безопасностью.

Председатель совета директоров «Йокерита» Яри Курри объяснил решение пропустить матч в Минске, за что КХЛ присудила финскому клубу техническое поражение.

— Мы контактировали с КХЛ и минским «Динамо» на протяжении этих дней и наша позиция такова — сейчас не лучшее время для проведения хоккейного матча в Минске, — заявил Курри. — Несмотря на это, мы продолжим выступать в КХЛ и планируем сыграть первую игру в сезоне в субботу в Риге. (Евгений Белоусов)