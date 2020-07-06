В Ярославле сломали памятник погибшему хоккеисту «Локомотива» Ивану Ткаченко

В Ярославле разгромили памятник погибшему игроку «Локомотива» Ивану Ткаченко. По предварительной информации, все произошло в конце выходных, сообщает портал «Новости Ярославля».

— В субботу мы ходили на могилу, все было нормально, — рассказал отец Ивана Леонид Ткаченко. — Думаю, все случилось вечером в воскресенье. Нам позвонил сторож, сказал: «Памятник разгромили». Рамки нет, стекла нет, угол отломан.

Семья хоккеиста намерена заказать новую рамку. И выдвигает предположения, что произошедшее — не просто хулиганская выходка.

— Это было показательное действие, — предполагает Леонид Ткаченко.

Иван Ткаченко — игрок ярославской команды «Локомотив», разбившейся в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Тогда самолет, вылетевший на игру в Минск, разбился на взлете. Выжил только бортинженер. Пилот и вся команда — игроки и тренеры — погибли.