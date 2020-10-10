В Ярославле болельщик выиграл суд у «Локомотива»

Житель Ярославля смог отсудить компенсацию за прилетевшую ему в лоб шайбу, сообщает «Московский комсомолец».

Год назад ярославец отправился с семьей на матч «Локомотив» — «Спартак». На «Арене-2000», во время игры, игрок «Спартака» отдал неловкий пас, во время которого шайба полетела прямо на трибуны. К несчастью, она попала прямо в лоб зрителю. Болельщик потерял сознание.

Врачи зафиксировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, разрыв нижнего века глаза, травму глаза.

Клуб не посчитал нужным принести извинения, не предложил компенсацию лечения. Житель Ярославля несколько месяцев не мог сесть за руль авто, не сразу восстановил зрение. Страховая компания клуба выплатила компенсацию за лечение — чуть более 3 тысяч рублей.

Тогда пострадавший болельщик обратился в суд.

Суд признал вину хоккейного клуба, не защитившего фаната от подобных ЧП и вынес решение — теперь «Локомотив» должен выплатить пострадавшему зрителю 60 тысяч рублей.