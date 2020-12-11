В возрасте 38 лет скончался победитель Кубка Гагарина в составе «Динамо» Чернов

Бывший нападающий «Динамо» и «Салавата Юлаева» Артем Чернов скончался в возрасте 38 лет.

«Друзья мои! Сегодня произошло большое горе, мы потеряли близкого друга нашей семьи, спортсмена, бывшего Юлаевца Артема Чернова. Сердце разрывается от боли,но всё что мы сейчас можем сделать — это помолиться», — написала у себя в Instagram Светлана Кольцова, супруга экс-защитника «Салавата» Кирилла Кольцова.

Причины смерти бывшего хоккеиста не сообщаются. Чернов — победитель розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2011/12 в составе «Динамо». В составе юниорской сборной России он завоевывал серебряные медали чемпионата мира 2000 года.