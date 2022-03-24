В третьем периоде между игроками «Металлурга» и «Авангарда» произошла драка
В конце третьего периода четвертого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Металлургом» произошла драка между хоккеистами.
К этому моменту счет в матче был 5:1 в пользу команды из Магнитогорска.
Отметим, что по ходу встречи судьи отменили три гола омичей после просмотров ведоповторов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|2 - 1
|
Металлург - Авангард
|1 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|2 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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27.03
|24.03
|19:30
|
Спартак – СКА
|- : -
|24.03
|19:30
|
Авангард – Металлург
|- : -
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