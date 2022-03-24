В третьем периоде между игроками «Металлурга» и «Авангарда» произошла драка

В конце третьего периода четвертого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Металлургом» произошла драка между хоккеистами.

К этому моменту счет в матче был 5:1 в пользу команды из Магнитогорска.

Отметим, что по ходу встречи судьи отменили три гола омичей после просмотров ведоповторов.