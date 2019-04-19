В "Тракторе" сообщили о переговорах с Войновым

Руководство "Трактора" ведет переговоры с защитником Вячеславом Войновым, сообщает ТАСС со ссылкой на директора клуба Бориса Видгофа. Войнов начинал карьеру в "Тракторе", выступал за него с 2006 по 2008 год.

- Я говорил, что мы очень заинтересованы в возвращении всех игроков из Челябинска, говорил в 2005 году, 2011-м и говорю сейчас, - сказал Видгоф. - Более того, мы не просто говорим, а делаем все для этого. А дальше есть всяческие возможности и трудности. Мы ведем переговоры со всеми нашими воспитанниками, включая Вячеслава Войнова и всех остальных.

В 2015 году Войнов, выступавший за "Лос-Анджелес", был арестован по обвинению в домашнем насилии. Суд приговорил его к 90 годам тюрьмы, а НХЛ наложила на него временную дисквалификацию. Осенью защитник вернулся в Россию и подписал контракт со СКА. Армейцев он покинул по окончании сезона-2017/18. Весь прошлый сезон он пропустил, поскольку НХЛ не сняла с него дисквалификацию. Он подал апелляцию на данное решение, слушания пройдут 29 апреля.