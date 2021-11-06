В «Тракторе» прокомментировали отмену матча с «Салаватом» из-за изоляции клуба из Уфы
19:05
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин дал комментарий по поводу решения КХЛ перенести матч регулярного чемпионата против «Салавата Юлаева».
— «Трактор» сегодня находился в Уфе и в полном составе готовился к матчу с «Салаватом Юлаевым». Сейчас КХЛ официально уведомила нас о том, что воскресный матч не состоится из-за постановления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан об изоляции «Салавата Юлаева» на семь дней всем составом. Подчеркну, что это решение КХЛ. «Трактор» был готов играть завтра в Уфе, — заявил Савин.
Игра должна была пройти завтра, 7 ноября. Уфимский клуб ушел на карантин.
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