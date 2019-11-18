В «Тракторе» отреагировали на требование фанатов об отставке руководства клуба

Объединение болельщиков «Трактора» «Сектор А» начало бессрочный бойкот домашних матчей команды. В открытом письме они потребовало отправить в отставку гендиректора «Трактора» Бориса Видгофа и его управленческую команду.

В клубе отреагировали на эти требования болельщиков, сообщает 74.ru.

— В качестве комментария к данному письму сообщаем, что клуб понимает и разделяет неудовлетворенность и недовольство спортивными результатами.

В данный момент клуб занимается подготовкой к четырем очень важным матчам домашней серии. Команда, тренерский штаб, администрация клуба делают все возможное, чтобы заработать столь необходимые команде очки. Это возможно при полной поддержке команды.

Организованный лидером фанатского движения саботаж накаляет и без того непростую ситуацию. Движение на последней игре продемонстрировало свое отношение к команде. На первых минутах матча при счете 0:0 несколько рядов болельщиков демонстративно ушли из зала. Это выбор узкого круга лиц. Акция была организована сотрудником клуба, менеджером по работе с болельщиками, на основании личной неприязни к руководителю. При этом все остальные болельщики, весь семитысячный зал, продолжили поддерживать команду.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков