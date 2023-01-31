В «Тракторе» назвали сроки восстановления нападающего Бурдасова после травмы

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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал о сроках восстановления нападающего Антона Бурдасова.

— Когда ждать появления Антона Бурдасова?

— Предварительно две недели.

25 января в матче против «Авангарда» (4:2) Бурдасов получил травму.

В 46 матчах текущего сезона он набрал по системе «гол+пас» 42 очка (19+23).