В «Тракторе» назвали оптимальный лимит на легионеров в КХЛ
Генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о сокращении лимита на легионеров в КХЛ.
— Сейчас идет дискуссия о сокращении лимита на легионеров до трех игроков. Какова ваша позиция?
— Пять легионеров — оптимальный вариант и для нашей команды, и для лиги в целом.
— Связаны ли ужесточение лимита на иностранцев и увеличение игрового времени молодежи? Этим тезисом сторонники сокращения легионерской квоты объясняют выгоду для хоккея.
— У нас игровое время молодежи не связано с количеством легионеров. Мы и так должны больше доверять молодым. Но так как сейчас тренерам надо исправить ситуацию в таблице, пока молодым мы сильно не доверяем. Но эти два процесса, возвращаясь к лимиту, никак не связаны. Считаю, что пять легионеров оптимально для КХЛ. А молодые получат игровое время по спортивному принципу.
Во вторник, 6 декабря Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|39
|31
|8
|65
|2
|ЦСКА
|37
|24
|13
|53
|3
|Локомотив
|38
|23
|15
|52
|4
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|5
|Динамо М
|38
|20
|18
|46
|6
|Спартак
|39
|20
|19
|45
|7
|Динамо Мн
|39
|17
|22
|42
|8
|Витязь
|38
|16
|22
|40
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|39
|13
|26
|30
|11
|Сочи
|36
|5
|31
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|37
|26
|11
|55
|2
|Металлург
|37
|24
|13
|52
|3
|Сибирь
|40
|24
|16
|51
|4
|Адмирал
|38
|21
|17
|46
|5
|Авангард
|37
|21
|16
|45
|6
|Сал. Юлаев
|37
|19
|18
|45
|7
|Ак Барс
|37
|17
|20
|40
|8
|Амур
|36
|15
|21
|36
|9
|Барыс
|39
|16
|23
|35
|10
|Трактор
|39
|14
|25
|33
|11
|Нефтехимик
|37
|15
|22
|31
|6.12
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|2 : 4
|6.12
|16:30
|
Авангард – Сал. Юлаев
|- : -
|6.12
|16:30
|
Барыс – Ак Барс
|- : -
|6.12
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|6.12
|19:00
|
Куньлунь – Витязь
|- : -
|6.12
|19:00
|
Нефтехимик – Сочи
|- : -
|6.12
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
|6.12
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|- : -