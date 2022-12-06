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Сегодня, 17:45

В «Тракторе» назвали оптимальный лимит на легионеров в КХЛ

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о сокращении лимита на легионеров в КХЛ.

— Сейчас идет дискуссия о сокращении лимита на легионеров до трех игроков. Какова ваша позиция?

— Пять легионеров — оптимальный вариант и для нашей команды, и для лиги в целом.

— Связаны ли ужесточение лимита на иностранцев и увеличение игрового времени молодежи? Этим тезисом сторонники сокращения легионерской квоты объясняют выгоду для хоккея.

— У нас игровое время молодежи не связано с количеством легионеров. Мы и так должны больше доверять молодым. Но так как сейчас тренерам надо исправить ситуацию в таблице, пока молодым мы сильно не доверяем. Но эти два процесса, возвращаясь к лимиту, никак не связаны. Считаю, что пять легионеров оптимально для КХЛ. А молодые получат игровое время по спортивному принципу.

Во вторник, 6 декабря Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.

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КХЛ
ХК Трактор
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3 Локомотив 38 23 15 52
4 Торпедо 38 22 16 47
5 Динамо М 38 20 18 46
6 Спартак 39 20 19 45
7 Динамо Мн 39 17 22 42
8 Витязь 38 16 22 40
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 39 13 26 30
11 Сочи 36 5 31 16
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1 Автомобилист 37 26 11 55
2 Металлург 37 24 13 52
3 Сибирь 40 24 16 51
4 Адмирал 38 21 17 46
5 Авангард 37 21 16 45
6 Сал. Юлаев 37 19 18 45
7 Ак Барс 37 17 20 40
8 Амур 36 15 21 36
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Сибирь – Трактор
 2 : 4
6.12 16:30
Авангард – Сал. Юлаев
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Барыс – Ак Барс
 - : -
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Автомобилист – Металлург
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Куньлунь – Витязь
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