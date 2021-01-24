В «Тракторе» назвали интересным пиар-ходом приглашение блогера Милохина на тренировку

Руководитель пресс-службы хоккейного клуба «Трактор» Иван Ломовцев в беседе с «СЭ» порассуждал на тему возможного приглашения блогера Дани Милохина на просмотр.

«С точки зрения пиара это интересно. Но заиграть в КХЛ человек без навыков игры в спортшколе, без подготовки, конечно, не сможет. Если он хочет, то может приехать в любой момент и сыграть, и потренироваться — без проблем. Но заиграть он не сможет. Люди занимаются хоккеем с четырех лет. Это совсем не тот уровень. Приехать потренироваться, посмотреть, как все устроено — это хорошо.

Таких историй очень много. Но чтобы он заиграл — конечно, нет. Люди работают в хоккее по 15 лет. Нельзя взять и стать хоккеистом КХЛ за год. Так не бывает. В молодежной лиге — тоже".

Ранее блогер Даниил Милохин, у которого 10,9 миллиона подписчиков в TikTok и 2,9 миллиона в Instagram, заявил о желании выступать за сборную России по хоккею. Об этом он рассказал в сторис своего Instagram.

(Константин Колмаков)