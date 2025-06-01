В «Тракторе» назвал ключевой задачей межсезонья подписание контракта с Телегиным

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал подписание нового контракта с защитником Сергеем Телегиным. Соглашение рассчитано на два года.

«Продление Сергея Телегина было одной из ключевых задач в это межсезонье. В свои 24 года защитник является лидером обороны команды и показывает значительный прогресс на льду. Такие хоккеисты как Телегин являются фундаментом защиты и делают «Трактор» максимально конкурентным», — цитирует Волкова пресс-служба клуба.

24-летний Телегин в сезоне-2024/25 FONBET Чемпионата КХЛ набрал 23 (4+19) очка в 58 матчах. В Кубке Гагарина на его счету 3 (1+2) очка в 21 матче.