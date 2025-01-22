В «Торпедо» заявили, что Войнов вернется на лед в кратчайшие сроки
Генеральный директор «Топедо» Александр Харламов назвал сроки возвращения защитника Вячеслава Войнова на лед.
«Надеемся, что в кратчайшие сроки он вернется. Главное, что это не на месяц», — цитирует Харламова ТАСС.
Войнов получил травму 20 января в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:2 Б). 35-летний игрок был помещен клубом в список травмированных, главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов сообщил после матча, что Войнов выбыл на две-три недели.
В этом сезоне на счету защитника 33 матча, в которых он набрал 15 (3+12) очков.
Источник: ТАСС
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|49
|38
|11
|78
|2
|ЦСКА
|47
|27
|20
|62
|3
|Спартак
|46
|27
|19
|60
|4
|Северсталь
|47
|29
|18
|59
|5
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|6
|СКА
|46
|26
|20
|57
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|8
|Торпедо
|46
|21
|25
|50
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|46
|18
|28
|41
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|31
|19
|67
|2
|Ак Барс
|46
|30
|16
|62
|3
|Автомобилист
|47
|28
|19
|62
|4
|Сал. Юлаев
|46
|30
|16
|62
|5
|Металлург Мг
|48
|29
|19
|61
|6
|Авангард
|47
|24
|23
|51
|7
|Адмирал
|47
|20
|27
|48
|8
|Сибирь
|47
|20
|27
|47
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|47
|14
|33
|41
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
Результаты / календарь
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
|22.01
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|3 : 4
|22.01
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|2 : 1
|22.01
|19:30
|
Нефтехимик – Витязь
|- : -
Новости