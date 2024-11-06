В «Торпедо» заявили, что не испытывают проблем с финансированием

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов рассказал о финансовом состоянии в команде.

«У нас все нормально. Бюджет небольшой, но стабильный. Из года в год мы совместными усилиями с правительством привлекаем новых спонсоров, поэтому все стабильно», — цитирует Харламова ТАСС.

После 23 матчей нижегородцы с 25 очками занимают седьмое место в Западной конференции КХЛ.