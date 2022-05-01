В «Торпедо» прокомментировали назначение Ларионова на пост главного тренера

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера.

«Безусловно, это легенда мирового хоккея, человек с огромным багажом опыта и знаний. Игорь Ларионов — очень амбициозный специалист, который уделяет большое внимание работе с молодыми хоккеистами, досконально изучает и развивает их игровые качества. На протяжении последних лет мы много общались с Игорем Николаевичем по поводу игроков для молодежной, национальной и олимпийской сборных страны, имели возможность оценить его подход, тренерские взгляды и идеи. Уверен, опыт такого специалиста пойдет на пользу клубу. С нетерпением вместе с болельщиками будем ждать старта нового сезона и встречи с обновленной командой «Торпедо», — цитирует Харламова сайт «Торпедо».

В прошедшем сезоне клуб занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.

Ранее Ларионов работал директором по спортивным операциям СКА, главным тренером молодежной, олимпийской и национальной сборной России. В «Торпедо» он сменит Дэвида Немировски, который работал в клубе с 2018 года.