В «Торпедо» объяснили, почему отказались проводить матч КХЛ на открытом воздухе
Гендиректор «Торпедо» Александр Харламов сообщил, что отказ от проведения матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ на открытом воздухе в Нижнем Новгороде на одноименном футбольном стадионе связан с нехваткой времени на подготовку мероприятия.
«Если бы мы проводили этот матч в январе, то до него оставалось бы мало времени. Конечно, на подготовку мероприятия такого масштаба нужно больше времени закладывать. Сами прекрасно представляете, сколько нужно было бы проделать работы, заключить договоров с компаниями и контрагентами. Понятно, что за два месяца такое проблематично было организовать. Если заниматься такими вещами, то нужно делать их достойно, красиво, чтобы у людей остались хорошие воспоминания о таких мероприятий», — приводит ТАСС слова Харламова.
23 октября стало известно, что «Торпедо» обращалось в КХЛ с предложением провести домашний матч на футбольном стадионе «Пари НН» 7 января. В этот день у нижегородской команды запланирована игра с минским «Динамо».
«Торпедо» на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 34 очка за 26 матчей.
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