В топ-50 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ не попал ни один вратарь

По информации «СЭ», в топ-50 самых дорогих игроков КХЛ не входит ни один вратарь. В списке 10 защитников и 40 нападающих.

Самый высокооплачиваемый вратарь — Тимур Билялов из «Ак Барса» (55 миллионов рублей в год).

Все зарплаты игроков можно посмотреть на специальном портале.