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Сегодня, 10:30

В топ-50 самых дорогих игроков КХЛ — один хоккеист СКА

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Сергей Толчинский.
Фото Global Look Press

По информации «СЭ», в топ-50 самых дорогих игроков КХЛ попал лишь один представитель СКА — нападающий Сергей Толчинский с зарплатой в 77 миллионов рублей в год.

Новичок армейцев Евгений Кузнецов с зарплатой в 50 миллионов в год делит места с 66 по 91-е.

Все зарплаты игроков можно посмотреть на специальном портале.

Никита Гусев, Владимир Ткачев, Дмитрий Яшкин (слева направо). Рейтинг зарплат нового сезона КХЛ: в топ-10 — только двое россиян, зато сразу четыре канадца!

Сергей Толчинский
КХЛ
ХК СКА
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