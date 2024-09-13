В топ-50 самых дорогих игроков КХЛ — один хоккеист СКА

По информации «СЭ», в топ-50 самых дорогих игроков КХЛ попал лишь один представитель СКА — нападающий Сергей Толчинский с зарплатой в 77 миллионов рублей в год.

Новичок армейцев Евгений Кузнецов с зарплатой в 50 миллионов в год делит места с 66 по 91-е.

Все зарплаты игроков можно посмотреть на специальном портале.