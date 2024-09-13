В топ-10 самых дорогих игроков КХЛ попали всего два россиянина

По информации «СЭ», в топ-10 самых дорогих хоккеистов КХЛ входит всего двое российских игроков: Владимир Ткачев из «Авангарда» (120 миллионов рублей в год) и форвард «Локомотива» Максим Шалунов (85).

При этом в десятку входят сразу четыре канадских хоккеиста: нападающие «Салавата Юлаева» Джош Ливо (85) и Шелдон Ремпал (88), а также форварды московского «Динамо» Джордан Уил (80) и Эрик О'Делл (78).

Все зарплаты игроков можно посмотреть на специальном портале.