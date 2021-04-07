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Допинг

В текущем сезоне у игроков КХЛ, МХЛ и ЖХЛ взято 340 допинг-проб

7 апреля 2021, 23:27

Игроки КХЛ, МХЛ и ЖХЛ сдали 340 допинг-проб в нынешнем сезоне, сообщает ТАСС 7 апреля.

«Взаимодействие с ИИХФ по вопросам антидопингового обеспечения сезона-2020/21 проходит в рабочем режиме, проверки команд осуществляются по графику, составленному ИИХФ, и являются закрытой информацией для всех участников, — сообщили в пресс-службе КХЛ. — Всего на данный момент взято 340 проб. Тестирование будет продолжаться до конца проведения матчей в текущем сезоне».

Как ранее сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), игроки КХЛ в настоящее время тестируются на допинг по линии Международной федерации хоккея.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11089327

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