В текущем сезоне у игроков КХЛ, МХЛ и ЖХЛ взято 340 допинг-проб

Игроки КХЛ, МХЛ и ЖХЛ сдали 340 допинг-проб в нынешнем сезоне, сообщает ТАСС 7 апреля.

«Взаимодействие с ИИХФ по вопросам антидопингового обеспечения сезона-2020/21 проходит в рабочем режиме, проверки команд осуществляются по графику, составленному ИИХФ, и являются закрытой информацией для всех участников, — сообщили в пресс-службе КХЛ. — Всего на данный момент взято 340 проб. Тестирование будет продолжаться до конца проведения матчей в текущем сезоне».

Как ранее сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), игроки КХЛ в настоящее время тестируются на допинг по линии Международной федерации хоккея.