Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

В «Спартаке» прокомментировали продление контракта с Хохлачевым

11:29
Теги:

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев прокомментировал решение клуба продлить контракт с нападающим Александром Хохлачевым.

«Хохлачев — один из лидеров команды, системообразующий игрок, вокруг которого строится нынешний «Спартак». Уверен, что продление контракта порадует наших болельщиков, которые очень любят Александра и эта новость станет для них приятным подарком к Новому году!» — приводит пресс-служба красно-белых слова Беляева.

Сегодня, 29 декабря «Спартак» продлил контракт с 28-летним Хохлачевым до конца апреля 2024 года. В нынешнем сезоне форвард набрал 32 (14+18) очка в 43 матчах за команду.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/events/aleksandr-khokhlachyev-v-spartake-eshche-na-2-goda/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Что будет с организмом, если есть красную икру каждый день?
Появились кадры маршрута погибшего в Московской области мальчика
0
Реклама