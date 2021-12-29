В «Спартаке» прокомментировали продление контракта с Хохлачевым
11:29
Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев прокомментировал решение клуба продлить контракт с нападающим Александром Хохлачевым.
«Хохлачев — один из лидеров команды, системообразующий игрок, вокруг которого строится нынешний «Спартак». Уверен, что продление контракта порадует наших болельщиков, которые очень любят Александра и эта новость станет для них приятным подарком к Новому году!» — приводит пресс-служба красно-белых слова Беляева.
Сегодня, 29 декабря «Спартак» продлил контракт с 28-летним Хохлачевым до конца апреля 2024 года. В нынешнем сезоне форвард набрал 32 (14+18) очка в 43 матчах за команду.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/events/aleksandr-khokhlachyev-v-spartake-eshche-na-2-goda/
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