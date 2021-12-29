В «Спартаке» прокомментировали продление контракта с Хохлачевым

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев прокомментировал решение клуба продлить контракт с нападающим Александром Хохлачевым.

«Хохлачев — один из лидеров команды, системообразующий игрок, вокруг которого строится нынешний «Спартак». Уверен, что продление контракта порадует наших болельщиков, которые очень любят Александра и эта новость станет для них приятным подарком к Новому году!» — приводит пресс-служба красно-белых слова Беляева.

Сегодня, 29 декабря «Спартак» продлил контракт с 28-летним Хохлачевым до конца апреля 2024 года. В нынешнем сезоне форвард набрал 32 (14+18) очка в 43 матчах за команду.