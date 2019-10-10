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В «Сочи» пока не решили, кто будет замещать Зубова во время его отъезда в Канаду

19:02
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов пропустит два матча регулярного чемпионата КХЛ в связи с введением в хоккейный Зал славы. Торжественная церемония пройдет в Торонто 18 ноября, сообщает РИА «Новости».

Зубов пропустит два выездных матча команды 15 и 17 ноября в Магнитогорске и Риге. Кто будет исполнять обязанности главного тренера пока не решено.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191010/1559640380.html

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