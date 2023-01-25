В «Сочи» назвали причины отставки Светлова с поста главного тренера команды

Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков рассказал о причинах отставки главного тренера клуба Сергея Светлова.

«Нам надо было реагировать на неудачную игру. К сожалению, матч против «Куньлуня» был невыразительным не столько даже по результату, сколько по качеству хоккея. Мы видели, что команда стоит на месте как в прямом, так и в переносном смысле.

В профессиональном спорте мерилом ценности всегда является результат. Да, мы в этом году не участвуем в плей-офф, но это не значит, что мы соглашаемся с тем, что команда много проигрывает. В клубе это никого не устраивает — неприятно, что нам пришлось менять второго главного тренера за сезон, но это не уникальная ситуация в хоккее. Если тренер не дает результат, он уходит«, — приводит ТАСС слова Бадюкова.

«Сочи» отправил Светлова в отставку 20 января. Под его руководством команда одержала три победы и проиграла 21 матч подряд, что является антирекордом в истории КХЛ.

На данный момент «Сочи» занимает последнее, одиннадцатое, место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко в 53 матчах.