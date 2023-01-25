В «Сочи» назвали причины отставки Светлова с поста главного тренера команды
Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков рассказал о причинах отставки главного тренера клуба Сергея Светлова.
«Нам надо было реагировать на неудачную игру. К сожалению, матч против «Куньлуня» был невыразительным не столько даже по результату, сколько по качеству хоккея. Мы видели, что команда стоит на месте как в прямом, так и в переносном смысле.
В профессиональном спорте мерилом ценности всегда является результат. Да, мы в этом году не участвуем в плей-офф, но это не значит, что мы соглашаемся с тем, что команда много проигрывает. В клубе это никого не устраивает — неприятно, что нам пришлось менять второго главного тренера за сезон, но это не уникальная ситуация в хоккее. Если тренер не дает результат, он уходит«, — приводит ТАСС слова Бадюкова.
«Сочи» отправил Светлова в отставку 20 января. Под его руководством команда одержала три победы и проиграла 21 матч подряд, что является антирекордом в истории КХЛ.
На данный момент «Сочи» занимает последнее, одиннадцатое, место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко в 53 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|55
|42
|13
|88
|2
|Локомотив
|56
|33
|23
|74
|3
|ЦСКА
|53
|34
|19
|74
|4
|Торпедо
|54
|34
|20
|72
|5
|Динамо М
|54
|32
|22
|72
|6
|Витязь
|54
|26
|28
|60
|7
|Спартак
|55
|25
|30
|57
|8
|Динамо Мн
|55
|21
|34
|54
|9
|Северсталь
|54
|21
|33
|54
|10
|Куньлунь
|55
|19
|36
|43
|11
|Сочи
|53
|6
|47
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|55
|33
|22
|70
|2
|Металлург
|54
|30
|24
|68
|3
|Автомобилист
|53
|30
|23
|68
|4
|Ак Барс
|54
|30
|24
|68
|5
|Авангард
|53
|31
|22
|66
|6
|Сал. Юлаев
|54
|27
|27
|63
|7
|Адмирал
|54
|27
|27
|60
|8
|Амур
|53
|24
|29
|54
|9
|Нефтехимик
|54
|25
|29
|53
|10
|Барыс
|56
|24
|32
|53
|11
|Трактор
|54
|22
|32
|52
|25.01
|16:30
|
Авангард – Трактор
|- : -
|25.01
|16:30
|
Барыс – Северсталь
|- : -
|25.01
|17:00
|
Автомобилист – Динамо М
|- : -
|25.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|25.01
|19:30
|
Нефтехимик – Амур
|- : -
|25.01
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -