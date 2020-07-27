В Sochi Hockey Open сыграют «Сочи», СКА, «Локомотив» и Олимпийская сборная России

С 4 по 9 августа в Сочи состоится традиционный для клубов Континентальной хоккейной лиги предсезонный турнир — Parimatch Sochi Hockey Open. Участниками текущего розыгрыша станут «Сочи», СКА, «Локомотив» и Олимпийская сборная России (U20). Титульным спонсором турнира в этом году стала компания Parimatch.

В ходе хоккейного турнира команды сыграют между собой по одному разу. Места в итоговой таблице будут распределяться в зависимости от количества набранных очков. 8 матчей в прямом эфире покажет «Матч ТВ», также игры покажет «КХЛ ТВ».

Parimatch Sochi Hockey Open откроется матчем между СКА и ярославским «Локомотивом», который состоится 4 августа и начнется в 15.00.