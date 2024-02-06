В Словакии заблокировали переход россиянина Точицкого в румынский клуб

Федерация хоккея Словакии заблокировала переход российского форварда Никиты Точицкого из «Липтовски-Микулаш» (Словакия) в «Чиксереду» (Румыния), сообщает пресс-служба румынского клуба.

32-летний хоккеист 20 января подписал контракт с «Липтовски-Микулаш» и провел за клуб 1 игру. 31 января «Чиксереда» объявила о переходе Точицкого.

В этом сезоне форвард выступал за «Витязь» и провел 3 матча. В сезоне-2022/23 Точицкий провел за «Сочи» 50 матчей и набрал 15 (2+13) очков.