В Словакии заблокировали переход россиянина Точицкого в румынский клуб
Федерация хоккея Словакии заблокировала переход российского форварда Никиты Точицкого из «Липтовски-Микулаш» (Словакия) в «Чиксереду» (Румыния), сообщает пресс-служба румынского клуба.
32-летний хоккеист 20 января подписал контракт с «Липтовски-Микулаш» и провел за клуб 1 игру. 31 января «Чиксереда» объявила о переходе Точицкого.
В этом сезоне форвард выступал за «Витязь» и провел 3 матча. В сезоне-2022/23 Точицкий провел за «Сочи» 50 матчей и набрал 15 (2+13) очков.
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|30
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|7
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|29
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|8
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|59
|27
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|59
|9
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|21
|40
|48
|10
|Сочи
|59
|19
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|45
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Результаты / календарь
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11.02
|6.02
|16:30
|
Барыс – Амур
|- : -
|6.02
|16:30
|
Авангард – СКА
|- : -
|6.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|- : -
|6.02
|17:00
|
Металлург Мг – Адмирал
|- : -
|6.02
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|6.02
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -
|6.02
|19:30
|
Торпедо – Трактор
|- : -
|6.02
|19:30
|
Динамо М – Автомобилист
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