В Словакии разрешили игрокам из КХЛ выступать за сборную

Федерация хоккея Словакии сообщила, что игроки, выступающие в КХЛ, вновь могут быть вызваны в национальную сборную.

52 процента представителей клубов словацкой лиги выступили за участие игроков КХЛ в сборной, 38% выразили свое несогласие и еще 10% воздержались от голосования.

«По итогам опроса принято решение, что на турнирах сборная должна быть в максимально сильном составе независимо от клубной принадлежности. Таким образом, тренеры национальной команды будут иметь полную свободу действий», — сказано в сообщении местной федерации.

В марте 2023 года Федерация хоккея Словакии отказалась приглашать в сборную игроков, имеющих контракты с клубами КХЛ. Позже такое же решение приняли власти Латвии, Чехии, Финляндии и Швеции.

Сборная России по хоккею не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года по решению ИИХФ.