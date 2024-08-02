В Словакии разрешили игрокам из КХЛ выступать за сборную
Федерация хоккея Словакии сообщила, что игроки, выступающие в КХЛ, вновь могут быть вызваны в национальную сборную.
52 процента представителей клубов словацкой лиги выступили за участие игроков КХЛ в сборной, 38% выразили свое несогласие и еще 10% воздержались от голосования.
«По итогам опроса принято решение, что на турнирах сборная должна быть в максимально сильном составе независимо от клубной принадлежности. Таким образом, тренеры национальной команды будут иметь полную свободу действий», — сказано в сообщении местной федерации.
В марте 2023 года Федерация хоккея Словакии отказалась приглашать в сборную игроков, имеющих контракты с клубами КХЛ. Позже такое же решение приняли власти Латвии, Чехии, Финляндии и Швеции.
Сборная России по хоккею не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года по решению ИИХФ.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -