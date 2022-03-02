В следующем сезоне КХЛ перед «Адмиралом» стоит цель попасть в плей-офф
Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан рассказал, как будет формироваться бюджет команды на следующий сезон.
— После Нового года не проиграли ни одной встречи. К сожалению, сезон был остановлен. У нас оставались еще игры, к которым мы набрали ход и могли подняться в турнирной таблице. Дальневосточное противостояние с «Амуром» осталось за нами — мы выиграли три игры из четырех. Это при том, что у них давно сформированная команда, а мы перед началом сезона смогли заключать контракты только с 21 июня, в то время как 10 июля уже начинались сборы. Несмотря на это, у нас были достойные игроки, есть игроки, которые попали в олимпийские сборные своих стран, например, Либор Шулак. Буквально вчера разговаривал с его агентом, он спрашивал, ждем мы его или нет. Конечно, ждем! Политическая обстановка нас не касается, спорт вне политики.
На следующий сезон задача — попасть в плей-офф, никаких снисхождений не будет. Костяк команды уже формируется. Сейчас идет плей-офф КХЛ, ВХЛ, тренерский штаб следит за игроками, выступающими там, и днем и ночью. Работы много, это не на один день, будем набирать людей. Но кого именно — решать тренерскому штабу. Еще одна задача, поставленная перед клубом, — чтобы как можно больше приморцев играло в «Тайфуне». Впервые в этом сезоне наш воспитанник играл в основной команде. Данил Колокольцев родом из Уссурийска. Это его последний сезон в молодежном хоккее, будем просматривать его на сборах. Но если сразу не попадет в КХЛ, то будет развиваться в ВХЛ. Все в его руках, а мы будем помогать. В новом сезоне тоже будем привлекать ребят из «Тайфуна», у нас много достойных молодых игроков.
— Либор Шулак, Войтех Мозик и Микс Индрашис отправились в европейские чемпионаты для игровой практики. Какие планы у клуба на эту тройку?
— С Шулаком мы уже подписали контракт, Мозик тоже готов — доиграет в Европе и будет готов обсуждать. Что касается Индрашиса и Букартса, будет решать тренерский штаб.
— Алексей Андреевич, уже известен ориентировочный бюджет на новый сезон?
— Мы сохранили ключевых партнеров, все остается по-прежнему. Бюджет на следующий сезон будет таким же, каким был и на этот, — миллиард двести. Будем исходить из того, что есть. Губернатор пообещал добавить в заработный фонд, чтобы мы могли привлекать более качественных игроков, но это на будущее.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|2.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|2.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -
|2.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -