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Сегодня, 16:42

В следующем сезоне КХЛ перед «Адмиралом» стоит цель попасть в плей-офф

Генеральный директор «Адмирала» назвал цель команды на следующий сезон
Иван Шитик
Корреспондент

Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан рассказал, как будет формироваться бюджет команды на следующий сезон.

— После Нового года не проиграли ни одной встречи. К сожалению, сезон был остановлен. У нас оставались еще игры, к которым мы набрали ход и могли подняться в турнирной таблице. Дальневосточное противостояние с «Амуром» осталось за нами — мы выиграли три игры из четырех. Это при том, что у них давно сформированная команда, а мы перед началом сезона смогли заключать контракты только с 21 июня, в то время как 10 июля уже начинались сборы. Несмотря на это, у нас были достойные игроки, есть игроки, которые попали в олимпийские сборные своих стран, например, Либор Шулак. Буквально вчера разговаривал с его агентом, он спрашивал, ждем мы его или нет. Конечно, ждем! Политическая обстановка нас не касается, спорт вне политики.

На следующий сезон задача — попасть в плей-офф, никаких снисхождений не будет. Костяк команды уже формируется. Сейчас идет плей-офф КХЛ, ВХЛ, тренерский штаб следит за игроками, выступающими там, и днем и ночью. Работы много, это не на один день, будем набирать людей. Но кого именно — решать тренерскому штабу. Еще одна задача, поставленная перед клубом, — чтобы как можно больше приморцев играло в «Тайфуне». Впервые в этом сезоне наш воспитанник играл в основной команде. Данил Колокольцев родом из Уссурийска. Это его последний сезон в молодежном хоккее, будем просматривать его на сборах. Но если сразу не попадет в КХЛ, то будет развиваться в ВХЛ. Все в его руках, а мы будем помогать. В новом сезоне тоже будем привлекать ребят из «Тайфуна», у нас много достойных молодых игроков.

— Либор Шулак, Войтех Мозик и Микс Индрашис отправились в европейские чемпионаты для игровой практики. Какие планы у клуба на эту тройку?

— С Шулаком мы уже подписали контракт, Мозик тоже готов — доиграет в Европе и будет готов обсуждать. Что касается Индрашиса и Букартса, будет решать тренерский штаб.

— Алексей Андреевич, уже известен ориентировочный бюджет на новый сезон?

— Мы сохранили ключевых партнеров, все остается по-прежнему. Бюджет на следующий сезон будет таким же, каким был и на этот, — миллиард двести. Будем исходить из того, что есть. Губернатор пообещал добавить в заработный фонд, чтобы мы могли привлекать более качественных игроков, но это на будущее.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/03/02/496728.html
Войтех Мозик
Либор Шулак
Микс Индрашис
ХК Адмирал
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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0 - 0
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Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
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3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
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Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
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Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
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2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
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0 - 0
1 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
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