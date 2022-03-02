В следующем сезоне КХЛ перед «Адмиралом» стоит цель попасть в плей-офф

Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан рассказал, как будет формироваться бюджет команды на следующий сезон.

— После Нового года не проиграли ни одной встречи. К сожалению, сезон был остановлен. У нас оставались еще игры, к которым мы набрали ход и могли подняться в турнирной таблице. Дальневосточное противостояние с «Амуром» осталось за нами — мы выиграли три игры из четырех. Это при том, что у них давно сформированная команда, а мы перед началом сезона смогли заключать контракты только с 21 июня, в то время как 10 июля уже начинались сборы. Несмотря на это, у нас были достойные игроки, есть игроки, которые попали в олимпийские сборные своих стран, например, Либор Шулак. Буквально вчера разговаривал с его агентом, он спрашивал, ждем мы его или нет. Конечно, ждем! Политическая обстановка нас не касается, спорт вне политики.

На следующий сезон задача — попасть в плей-офф, никаких снисхождений не будет. Костяк команды уже формируется. Сейчас идет плей-офф КХЛ, ВХЛ, тренерский штаб следит за игроками, выступающими там, и днем и ночью. Работы много, это не на один день, будем набирать людей. Но кого именно — решать тренерскому штабу. Еще одна задача, поставленная перед клубом, — чтобы как можно больше приморцев играло в «Тайфуне». Впервые в этом сезоне наш воспитанник играл в основной команде. Данил Колокольцев родом из Уссурийска. Это его последний сезон в молодежном хоккее, будем просматривать его на сборах. Но если сразу не попадет в КХЛ, то будет развиваться в ВХЛ. Все в его руках, а мы будем помогать. В новом сезоне тоже будем привлекать ребят из «Тайфуна», у нас много достойных молодых игроков.

— Либор Шулак, Войтех Мозик и Микс Индрашис отправились в европейские чемпионаты для игровой практики. Какие планы у клуба на эту тройку?

— С Шулаком мы уже подписали контракт, Мозик тоже готов — доиграет в Европе и будет готов обсуждать. Что касается Индрашиса и Букартса, будет решать тренерский штаб.

— Алексей Андреевич, уже известен ориентировочный бюджет на новый сезон?

— Мы сохранили ключевых партнеров, все остается по-прежнему. Бюджет на следующий сезон будет таким же, каким был и на этот, — миллиард двести. Будем исходить из того, что есть. Губернатор пообещал добавить в заработный фонд, чтобы мы могли привлекать более качественных игроков, но это на будущее.