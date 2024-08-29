В следующем году в Екатеринбурге может возобновиться предсезонный хоккейный турнир

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о возможном проведении предсезонного турнира в Екатеринбурге в 2025 году.

«Что касается того, может ли на новой арене в Екатеринбурге пройти предсезонный турнир, то это возможно. Тем более раньше у нас проводился турнир «Каменный цветок». На КРК «Уралец» его провести очень сложно, а в строящемся дворце у нас будет восемь раздевалок для команд», — приводит слова Рябкова ТАСС.

Строительство новой арены «Автомобилиста» должно завершиться в конце 2024 года. Дворец во время игр будет вмещать 12 тысяч зрителей.

Турнир «Каменный цветок» проводился в Екатеринбурге с 1970-х годов.