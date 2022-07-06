В СКА прокомментировали информацию об уголовном деле в отношении Воробьева

Пресс-атташе СКА Антон Третьяков заявил, что клубу ничего неизвестно об уголовном деле в отношении нападающего Михаила Воробьева.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в отношении 25-летнего заведено уголовное дело за покупку военного билета.

«Ничего неизвестно, — приводит слова Третьякова «Спорт День за Днем». — Это какой-то тренд пошел. До сборов все хоккеисты находятся в отпуске. Известно ли конкретное местоположение Михаила? Нет».

Как сообщается на официальном сайте петербургского клуба, с 19 по 21 июля игроки пройдут углубленный медосмотр, а также сдадут тесты по общефизической подготовке. 22 июля СКА отправится на тренировочный сбор в Новогорск, который продлится до 2 августа.