В «Сибири» рассказали о будущем главного тренера Мартемьянова в клубе

Генеральный директор ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский высказался о будущем главного тренера Андрея Мартемьянова в команде.

«Останется ли Андрей Мартемьянов будет решать попечительский совет, который состоится на следующей неделе. У «Сибири» будет небольшая корректировка бюджета. К сожалению, не в сторону увеличения. Но подчеркну, что она будет небольшой», — сказал Фастовский.

10 марта «Сибирь» в пятом матче уступила «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3 и завершила выступление в плей-офф КХЛ. Команда из Уфы выиграла серию со счетом 4-1 и вышла в полуфинал Восточной конференции.