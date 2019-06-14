В школе назвали сыновей Соколова двумя противоположностями

Представитель школы "Ювента", в которой учились оба сына экс-хоккеиста сборной России и СКА Максима Соколова, дала характеристику молодым людям.

По словам Светланы Титовой, старший сын был исключительно добрым, тактичным и умным мальчиком, а все его проблемы проистекали исключительно из хоккея и связанных с ним эмоций. Она отметила, что у старшего сына были прекрасные отношения с мамой, и назвала младшего противоположностью брата.

"Учиться он не хотел. Психологически он был такой странный. Все вызовы Ирины в школу – были не по поводу старшего сына, а по поводу поведения младшего", – приводит 5-tv.ru слова Титовой.

Напомним, что в четверг, 13 июня, в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме была обнаружена тело Ирины Соколовой – жены Максима Соколова. Рядом с убитой матерью был найден тяжелораненый старший сын Соколовых, на которого изначально упало подозрение. Однако позже СК РФ задержал младшего сына, которого подозревают в убийстве матери.

В СК РФ заявили, что по подозрению в совершении преступления следователем СКР в процессуальном порядке задержан 15-летний сын погибшей женщины. Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого, в ходе допроса он подробно изложил свою версию событий.