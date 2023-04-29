В «Северстали» заявили, что готовы сохранить вратаря Самонова
Тренер-селекционер череповецкой «Северстали» Александр Крюков в интервью «СЭ» прокомментировал будущее вратаря Александра Самонова в команде.
— Как «Северсталь» справляется с формированием состава без Андрея Разина?
— Все в рабочем режиме. С первого мая мы все много что узнаем.
— Сильно изменится состав «Северстали»?
— До первого мая об этом говорить некорректно. Изменения будут.
— Эти изменения — кардинальные? Хочется понять, в каком направлении будет двигаться клуб.
— Философия клуба останется прежней. Особых изменений не будет.
— Часто ли клубы обращаются к вам по выкупу вратаря Александра Самонова?
— Да, скрывать нечего. Есть интерес от разных клубов — и с «Востока», и с «Запада». У Александра год контракта. Поэтому он у нас.
— Вы готовы его сохранить?
— Конечно.
— Не пойдете на обмен даже в случае грандиозной компенсации?
— Об этом будем говорить тогда, когда она будет. Сейчас смысла не вижу.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3