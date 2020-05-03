В «Северстали» упразднена должность генерального менеджера
12:15
«Северсталь» упраздняет должность генерального менеджера. Михаил Щедрин, ранее занимавший данную должность, покидает череповецкий клуб, сообщает сайт команды.
?В ХК «Северсталь» упразднена должность генменеджера— HC Severstal (@severstalclub) May 3, 2020
Михаил Щедрин, занимавший эту должность, покидает клуб.
Благодарим Михаила Владимировича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/oOcHAA0Aem
Обязанности генерального менеджера будут распределены между членами тренерского штаба и сотрудниками администрации клуба. Часть обязанностей возложены на тренера-селекционера Александра Крюкова.
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