В «Северстали» упразднена должность генерального менеджера

?В ХК «Северсталь» упразднена должность генменеджера

Михаил Щедрин, занимавший эту должность, покидает клуб.



Благодарим Михаила Владимировича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/oOcHAA0Aem