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В «Северстали» упразднена должность генерального менеджера

12:15
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«Северсталь» упраздняет должность генерального менеджера. Михаил Щедрин, ранее занимавший данную должность, покидает череповецкий клуб, сообщает сайт команды.

Обязанности генерального менеджера будут распределены между членами тренерского штаба и сотрудниками администрации клуба. Часть обязанностей возложены на тренера-селекционера Александра Крюкова.

Дополнительная информация:

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/42660/1/

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