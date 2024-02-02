В «Северстали» рассказали о планах по продлению контракта с Лишкой

Директор «Северстали» Николай Канаков заявил, что словацкий нападающий клуба Адам Лишка с большой долей вероятности подпишет новое соглашение с командой.

«Лишку мы взяли, когда ему было 19 лет, пришел к нам в 2019 году. В этом году он заработал статус капитана, уже можно сказать, что говорит по-русски хорошо. Все в процессе. Раз на него возложены такие обязательства в качестве капитана... К нему претензий нет, поэтому, скорее всего, он у нас останется», — приводит слова Канакова ТАСС.

24-летний форвард выступает за «Северсталь» в 2019 года. В нынешнем сезоне он набрал 30 очков (11+19) в 56 играх.