В «Северстали» объяснили уход лучшего бомбардира в истории клуба Вовченко

Заместитель директора по спортивной работе «Северстали» Александр Крюков в интервью «СЭ» объяснил уход из клуба нападающего Даниила Вовченко, который подписал контракт с магнитогорским «Металлургом».

— Редкая ситуация, когда команда по ходу чемпионата расстается с лучшим бомбардиром в истории клуба. Речь о Данииле Вовченко. Почему ваши пути разошлись?

— Это обоюдное согласие — и клуба, и желание игрока что-то поменять. Даниил весной становился НСА. Рассматривали на данный момент какой-то обмен.

— Выгоднее сейчас обменять Вовченко, чем летом отпустить просто так?

— Да.