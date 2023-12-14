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Сегодня, 17:30

В «Северстали» назвали задачу команды на сезон

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Заместитель директора по спортивной работе «Северстали» Александр Крюков в интервью «СЭ» назвал задачу на сезон и прокомментировал игру вратарей.

— Довольны, как «Северсталь» прошла первую половину чемпионата?

— Довольны. Задача в любом случае — попадание в плей-офф. Это не обсуждается, но аппетит приходит во время еды. Команда показывает зрелищный, атакующий хоккей.

— Самая слабая позиция «Северстали» — вратарская. Есть мысли, как ее усилить?

— Хорошего качественного вратаря не так легко найти на рынке. Плюс ко всему, мы верим в наших голкиперов. Они показывали свой уровень и в прошлом сезоне, и в этом году. Игры бывают разные — хорошие или менее удачные. Мы им доверяем.

— Дмитрия Шугаева даже вызывали в сборную России. Что с ним случилось? Возможно, повлияла смена системы игры в обороне?

— В том числе поменялась система игры. Команда больше играет в атакующий хоккей. Нынешняя система предполагает чуть большее количество ошибок в обороне. С другой стороны, иногда до вратаря доходит по одному броску за период. Им нужно перестроиться, когда вратарь не в тонусе.

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КХЛ
ХК Северсталь
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 41 25 16 55
2 Авангард 38 26 12 55
3 Сал. Юлаев 39 24 15 50
4 Лада 41 21 20 50
5 Ак Барс 40 23 17 48
6 Трактор 40 21 19 46
7 Автомобилист 41 21 20 46
8 Сибирь 41 18 23 43
9 Амур 40 16 24 39
10 Нефтехимик 40 14 26 36
11 Адмирал 38 12 26 32
12 Барыс 40 12 28 31
Западная конференция И В П О
1 Спартак 41 26 15 56
2 Динамо М 40 26 14 56
3 Локомотив 38 25 13 53
4 Торпедо 40 24 16 51
5 СКА 39 25 14 51
6 ЦСКА 39 22 17 46
7 Северсталь 39 17 22 41
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 40 14 26 32
11 Витязь 40 13 27 31
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Авангард – Ак Барс
 - : -
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Барыс
 - : -
19.12 17:00
Автомобилист – Трактор
 - : -
19.12 18:00
Лада – Сибирь
 - : -
19.12 19:00
Локомотив – Северсталь
 - : -
19.12 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
19.12 19:10
Динамо Мн – Витязь
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