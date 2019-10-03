В сентябре матчи КХЛ посетило более 945 тысяч зрителей. Это цифра стала рекордом

В сентябре было сыграно 140 матчей регулярного чемпионата КХЛ, которые посетили 946 327 зрителей, что в среднем составило 6759 зрителей на одной игре, сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что предыдущий рекорд посещаемости в сентябре был зафиксирован в сезоне-2014/2015 — 6300 зрителей. Причем он рекордный не только для сентября, но и для всех доновогодних месяцев.

Средняя вместимость арен в сентябре 2019 года составила 9053 зрителя.

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