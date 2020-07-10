В сборе «Авангарда» примут участие 17-летний Морозов и 19-летний Шафеев

«Авангард» опубликовал заявку на предсезонный сбор. 13 и 14 июля игроки клуба пройдут медосмотр, после чего начнут тренироваться в Балашихе. Сбор продлится до 1 сентября, сообщает сайт клуба.

Вратари: Игорь Бобков, Эмиль Гарипов, Георгий Дубровский;

Защитники: Алексей Береглазов, Кирилл Готовец, Алексей Емелин, Оливер Каски, Роман Манухов, Егор Морозов, Вилле Покка, Алексей Соловьев, Кирилл Спиценко, Семен Чистяков, Максим Чудинов, Дамир Шарипзянов;

Нападающие: Рид Буше, Евгений Грачев, Арсений Грицюк, Павел Дедунов, Денис Зернов, Илья Каблуков, Семен Кошелев, Иван Лисин, Артем Манукян, Максим Мизюрин, Корбан Найт, Алексей Потапов, Кирилл Семенов, Андрей Стась, Сергей Толчинский, Александр Хохлачев, Егор Чинахов, Эммануил Шафеев, Сергей Шумаков, Александр Яремчук.

Отмечается, что 17-летний защитник Егор Морозов и 19-летний нападающий Эммануил Шафеев заключили с «Авангардом» пробные контракты.