В Санкт-Петербурге заявили, что в городе может появиться вторая команда КХЛ
Член Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин после церемонии открытия крытого тренировочного катка в Василеостровском районе заявил, что в городе должна появиться вторая команда КХЛ.
«После того, как в строй вводятся такие объекты, ледовые арены, вторая петербургская команда в КХЛ не то что должна, а обязана появиться. Я надеюсь, что в скором будущем это свершится, потому что у нас есть такие коробки, где дети, взрослые и профессиональные спортсмены могут заниматься», — приводит слова чиновника «Спорт день за днем».
На данный момент в КХЛ от Санкт-Петербурга выступает СКА. Во Всероссийской хоккейной лиге играет петербургское «Динамо», руководство которого ранее неоднократно заявляло об амбициях перехода в высший дивизион.
В сезоне 2022/2023 года СКА занял первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Континента имени В.В. Тихонова. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина армейский клуб сыграет с минским «Динамо».
Петербургское «Динамо» в регулярном чемпионате ВХЛ заняло 17 место и не попало в плей-офф.
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|В
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|27
|91
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|86
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|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|26.02
|13:30
|
Сибирь – Автомобилист
|0 : 2
|26.02
|14:30
|
Трактор – Торпедо
|6 : 2
|26.02
|15:00
|
Северсталь – ЦСКА
|6 : 4
|26.02
|15:00
|
Металлург – Сал. Юлаев
|1 : 2 Б
|26.02
|17:00
|
Сочи – Куньлунь
|5 : 3
|26.02
|17:30
|
Динамо М – Спартак
|4 : 2
|26.02
|17:30
|
Ак Барс – Авангард
|3 : 2 ОТ