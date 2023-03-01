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Сегодня, 13:46

В Санкт-Петербурге заявили, что в городе может появиться вторая команда КХЛ

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Член Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин после церемонии открытия крытого тренировочного катка в Василеостровском районе заявил, что в городе должна появиться вторая команда КХЛ.

«После того, как в строй вводятся такие объекты, ледовые арены, вторая петербургская команда в КХЛ не то что должна, а обязана появиться. Я надеюсь, что в скором будущем это свершится, потому что у нас есть такие коробки, где дети, взрослые и профессиональные спортсмены могут заниматься», — приводит слова чиновника «Спорт день за днем».

На данный момент в КХЛ от Санкт-Петербурга выступает СКА. Во Всероссийской хоккейной лиге играет петербургское «Динамо», руководство которого ранее неоднократно заявляло об амбициях перехода в высший дивизион.

В сезоне 2022/2023 года СКА занял первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Континента имени В.В. Тихонова. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина армейский клуб сыграет с минским «Динамо».

Петербургское «Динамо» в регулярном чемпионате ВХЛ заняло 17 место и не попало в плей-офф.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/chlen-zaksobraniya-peterburga-zayavil-chto-v-gorode-poyavitsya-vtoraya-komanda-kkhl
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
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