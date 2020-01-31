В Санкт-Петербурге демонтируют СКК. На его месте построят новую арену СКА

В Санкт-Петербурге начался демонтаж Спортивно-концертного комплекса «Петербургский», сообщает «Фонтанка».

СКК будет реконструирован к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире.

Площадь нового объекта составит 167 тысяч кв. метров, высота — 49 метров. Вместимость составит 21,5 тысячи человек во время хоккейных матчей, 23 тысячи — во время концертов. Арену должны обновить к маю 2023 года, а территорию вокруг обустроить как общественное пространство.