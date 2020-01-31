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В Санкт-Петербурге демонтируют СКК. На его месте построят новую арену СКА

12:34

В Санкт-Петербурге начался демонтаж Спортивно-концертного комплекса «Петербургский», сообщает «Фонтанка».

СКК будет реконструирован к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире.

Площадь нового объекта составит 167 тысяч кв. метров, высота — 49 метров. Вместимость составит 21,5 тысячи человек во время хоккейных матчей, 23 тысячи — во время концертов. Арену должны обновить к маю 2023 года, а территорию вокруг обустроить как общественное пространство.

Дополнительная информация

https://www.fontanka.ru/2020/01/30/153/

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