В «Салавате Юлаеве» рассказали, когда закроют задолженности по зарплате

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, когда будет решен вопрос с погашением долгов перед игроками.

«Это техническая задержка финансирования, не нужно путать с разговорами о невыплатах. Объем бюджета нам подтвержден до Нового года, а технология процесса не позволяет влиять на скорость принятия решения. В прошлый четверг было совещание, по итогам которого было сказано, что мы получим решение, которое позволит нам погасить долги», — приводит слова Баширова ТАСС,

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о задолженностях «Салавата Юлаева» и «Барыса» перед игроками по выплате зарплат за один месяц.