13 мая, 13:10

В «Салавате Юлаеве» не исключили, что Вязовой уедет в «Сиэтл»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что вратарь Семен Вязовой может уехать в клуб НХЛ «Сиэтл».

«На нас вчера вышли его представители. Мы пока не начинали разговоры. «Сиэтл» им интересуется. Не исключено, что он уедет», — сказал Баширов на пресс-конференции по итогам сезона-2024/25.

В серии 1/4 финала FONBET чемпионата КХЛ со «Спартаком» 22-летний голкипер стал основным вратарем «Салавата Юлаева». В этом году команда дошла до полуфинала плей-офф.

В 2021 году голкипера Вязового выбрали в шестом раунде драфта НХЛ, команда — «Сиэтл».

  • Spacewalker

    Мда, только его основным голкипером команды сделали, как уже коньки навострил. Мог бы ещё сезон в команде поиграть, окрепнуть. Другой вопрос, что ему руководство клуба насчёт следующего сезона предлагает.

    13.05.2025

  • МаратХ

    Вратарь хороший, по потенциалу как Василевский

    13.05.2025

