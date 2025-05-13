В «Салавате Юлаеве» не исключили, что Вязовой уедет в «Сиэтл»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что вратарь Семен Вязовой может уехать в клуб НХЛ «Сиэтл».

«На нас вчера вышли его представители. Мы пока не начинали разговоры. «Сиэтл» им интересуется. Не исключено, что он уедет», — сказал Баширов на пресс-конференции по итогам сезона-2024/25.

В серии 1/4 финала FONBET чемпионата КХЛ со «Спартаком» 22-летний голкипер стал основным вратарем «Салавата Юлаева». В этом году команда дошла до полуфинала плей-офф.

В 2021 году голкипера Вязового выбрали в шестом раунде драфта НХЛ, команда — «Сиэтл».