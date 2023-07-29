Гендиректор «Салавата Юлаева» — о задачах на сезон: «Мы нацелены на то, чтобы выиграть Кубок Гагарина»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» рассказал о целях, которые ставит перед командой в предстоящем сезоне.

— Какие у команды стоят задачи на сезон?

— Конечно, мы нацелены на то, чтобы выиграть Кубок Гагарина, но не будем об этом говорить на каждом углу. Прошлый сезон показывает, что любая команда может стать чемпионом. Да, в ЦСКА традиции и порядок бьют класс, это сыграло решающую роль, но было много команд, которые могли составить им конкуренцию, потому что условия выравниваются. Это происходит не только из-за действий КХЛ, но и из-за сложной ситуации на рынке. Многие решения, которые принимают руководители при формировании команды, оказываются ошибочными — это дает шанс другим завоевать Кубок Гагарина.

— А если вы во втором раунде попадете на ЦСКА, то вы ведь проиграете, потому что у вас один владелец.

— Если серьезно, то я думаю, что на это не будет никаких оглядок.

В прошлом сезоне «регулярки» КХЛ «Салават Юлаев» финишировал на втором месте «Востока». В Кубке Гагарина клуб проиграл «Адмиралу» в шести матчах в первом раунде.